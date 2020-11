Libia: Unsmil, il 25 novembre prossima riunione virtuale Foro dialogo politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo alle preoccupazioni dei partecipanti sulle minacce e sulle critiche diffuse sui social media, il diplomatico Onu ha dichiarato che l’Unsmil non tollera l'uso dell’incitamento all'odio e alla violenza che prende di mira i membri del Forum di dialogo politico. La rappresentante speciale Onu ha riferito che Unsmil ha segnalato diversi post comparsi sui social media chiedendone la rimozione. Per quanto riguarda le accuse di corruzione, Williams ha annunciato che tali rapporti sono stati deferiti al Gruppo di esperti delle Nazioni Unite, dato che tali attività, se dimostrate, potrebbero costituire un ostacolo al processo politico ed essere soggette a sanzioni. Williams ha inoltre osservato che la Missione Onu è stata in contatto con il procuratore generale ad interim libico per affrontare la questione. "Non appena avremo qualche informazione in merito a queste accuse, sarete i primi a saperlo", ha dichiarato Williams. (Res)