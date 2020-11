Roma: protesta o carenza di personale? È giallo sul blocco della Metro C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azione di protesta o carenza di personale? È giallo sull'interruzione del servizio della Metro C di Roma. Stamattina, a partire dalle 5:30 e fino alle 10:30, gli utenti che si sono recati in una qualunque stazione della linea che collega San Giovanni a Pantano hanno trovato i cancelli sbarrati e si sono riversati sulle navette bus sostitutive. Il blocco secondo i sindacati sarebbe stato determinato da una forte carenza di organico su cui è stata decisiva l'assenza di 5 o 6 dipendenti, sugli 80 totali di Metro C, che tra sabato e domenica sono finiti in quarantena precauzionale a causa del Covid. Il mistero però non ha che fare con i numeri quanto con le tempistiche nelle comunicazioni.Atac in una nota sostiene di esser venuta a conoscenza soltanto stamattina che il personale presente nelle stazioni di Metro C non era sufficiente a garantire l'avvio del servizio. "Il numero di agenti di stazione presenti a inizio turno non era sufficiente per garantire l'esercizio in sicurezza della linea - si legge nella nota dell'azienda capitolina per il trasporto pubblico locale -. Atac sta controllando i documenti giustificativi giunti in azienda da parte del personale assente, anche per valutare eventuali azioni davanti alle autorità”. I sindacati, invece, asseriscono che la comunicazione delle assenze è stata inviata ai responsabili di Atac "tempestivamente nel fine settimana - spiega Daniele Fuligni della Filt Cgil di Roma e del Lazio, interpellato da Agenzia Nova -. Il problema però - sottolinea - è che l'organico non è sufficiente"."Il personale di Metro C - prosegue il sindacalista della Filt Cgil di Roma e del Lazio - a differenza di quelli di altre metro effettua tre mansioni in una. Da quando è stata aumentata la portata della linea, con l'apertura della stazione di San Giovanni, non è ancora stato adeguato l'organico e quindi bastano poche assenze a mandare in blocco il servizio. Ci vuole più personale e contratti adeguati al tipo mansione". Da Uiltrasporti, attraverso il segretario del Lazio Massimo Proietti, che pure ha preso parte all'incontro, arriva la richiesta di "riconoscere degli incentivi allo straordinario per i dipendenti almeno nel periodo dell'emergenza sanitaria, in modo da creare una maggiore copertura sui turni" perché "il 5 per cento del personale in quarantena in Atac nell'ambito di Metro C incide più pesantemente che su altre linee della metropolitana".In Atac, dopo aver appreso del blocco in maniera del tutto inattesa, questa mattina è stata subito avviata un'indagine interna e l'assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese, ha additato la vicenda come "ingiustificabile" e "inaccettabile", annunciando con un post su Facebook: "Non faremo sconti a nessuno. Saranno individuate le responsabilità e le pene saranno esemplari". L'assessore ha ricordato anche che "Atac sta tenendo incontri con i sindacati e sappiamo che stamani era previsto un nuovo confronto". E il confronto c'è stato. Una riunione fiume: i sindacati da un lato, l'azienda dall'altro. L'incontro è iniziato stamattina alle 11 e si è protratto fino a sera. Programmato per fare il punto su più questioni, inevitabilmente, quanto avvenuto stamattina ha portato con prepotenza, al centro del dibattito di oggi, il futuro dei dipendenti di Metro C. (Rer)