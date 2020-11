Riforme: Delrio e Marcucci (Pd), Rispettare i patti e andare avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nulla di fatto registrato nella riunione di maggioranza è grave. Lo affermano i capigruppo democratici di Camera e Senato Graziano Delrio e Andrea Marcucci. "Si deve procedere secondo le intese concordate portando a conclusione i correttivi costituzionali già in agenda alle Camere e la legge elettorale. Tutto questo dentro un quadro di riflessione, sul cambiamento nei rapporti fra stato regione e sul bicameralismo, che appare necessaria. Che improvvisamente le lancette dell'orologio tornino di nuovo al punto di partenza non è accettabile. Al tavolo dei segretari con Presidente del Consiglio era stato deciso di andare avanti in maniera rapida e in modo coeso".(Rin)