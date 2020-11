Auto: Spagna, governo destinerà 10 miliardi dei fondi Ue in 3 anni per rilancio settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo destinerà nei prossimi 3 anni 10 miliardi di euro (il 14 per cento dei 72 complessivi) provenienti dal Piano per la ripresa dell'Unione europea per rilanciare l'industria automobilistica. Lo ha annunciato oggi la ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Maria Reyes Maroto spiegando che l'esecutivo svilupperà "un ecosistema di mobilità sostenibile, intelligente, sicuro e connesso" per favorire il processo di decarbonizzazione, nonché per promuovere la tecnologia 5G, le infrastrutture di ricarica e i veicoli alternativi. Già nel giugno scorso il primo ministro, Pedro Sanchez, aveva annunciato un piano di rilancio dell'industria automobilistica, duramente colpita dalla Covid-19, con 3,7 miliardi di euro, di cui 1,5 quest'anno e 2,2 miliardi il prossimo. (Spm)