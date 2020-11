Milano: De Corato, dopo incendio famiglie con bambini tornate a occupare palazzo via Pestegalli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Martedì scorso è scoppiato un incendio in un edificio occupato abusivamente in via Pestagalli, nel municipio 4 a Milano. Erano dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme evitando il peggio. Già il giorno seguente era tutto come se nulla fosse accaduto: bambini in cortile e adulti che utilizzavano una carrucola con un cesto per far arrivare la spesa proprio al primo piano, dove il giorno prima erano divampate le fiamme. Oggi, a meno di 6 giorni dall'incendio, l'edificio continua ad essere popolato, abusivamente, come sempre e continua anche il via vai delle famiglie di occupanti dalla struttura". Lo afferma l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, in seguito a una foto-segnalazione ricevuta da alcuni residenti del Municipio 4. "La cosa più sconcertante è la presenza di minori, bambini che sembrano invisibili per l'amministrazione – prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - come è possibile che il Comune di Milano e i servizi sociali non intervengano per mettere in sicurezza almeno i più piccoli? Si tratta di uno stabile occupato da nomadi e persone, con ogni probabilità, irregolari. È una situazione che si trascina da tempo”. (segue) (Com)