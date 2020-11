Milano: De Corato, dopo incendio famiglie con bambini tornate a occupare palazzo via Pestegalli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Queste realtà d'illegalità sparse a macchia d'olio nell'intera città non possono continuare ad essere ignorate – afferma l'assessore - quando interpellata dai residenti l'amministrazione Comunale ripete, quasi come fosse un disco inceppato, di essere a conoscenza della situazione, senza poi intervenire. Probabilmente adesso useranno come scusa per non agire quella dell'emergenza sanitaria. Chissà una volta che finalmente questo momento passerà, a quale altra giustificazione si aggrapperanno”. “Viste le condizioni in cui vive quella gente all'interno dello stabile - prosegue De Corato - è da tenere in considerazione che ogni giorno potrebbe scoppiare un altro incendio, magari anche dovuto ad allacci abusivi per cercare di ripararsi dal freddo con tutti i rischi che ciò comporta”. “Ovviamente - conclude De Corato - la speranza è che, come successo la scorsa settimana, se dovesse accadere nuovamente qualche incidente nessuno rimanga coinvolto, ma se così non dovesse essere, qualcuno dovrà assumersene la responsabilità". (Com)