Polonia: sondaggio Polexit, l'87 per cento vuole che il Paese resti in Ue

- L'87 per cento dei polacchi vuole che il Paese resti all'interno dell'Unione europea. E' quanto risulta da un sondaggio condotto dall'istituto Kantar su richiesta dell'emittente televisiva "Tvn24". Solo l'8 per cento ritiene auspicabile l'ipotesi "Polexit", ovvero quello di una fuoriuscita di Varsavia dall'Ue. Il 5 per cento risponde con un "non so/difficile a dirsi". Dal medesimo sondaggio risulta che le recenti iniziative del governo polacco, che ha minacciato di porre il veto all'approvazione del bilancio Ue a causa del meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto, rischiano di condurre verso una Polexit per il 49 per cento degli intervistati, ovvero il 7 per cento in più rispetto a una simile rilevazione compiuta a inizio 2020. Di opinione opposta è il 40 per cento di chi ha risposto. (Vap)