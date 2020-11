Ue: Parlamento, accelerare ratifica accordi su bilancio e Piano per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo non farà ulteriori concessioni per quanto riguarda l'accordo sul Quadro finanziario pluriennale (Qfp) dell'Unione europea e il Next Generation Eu. E' quanto emerso dalla conferenza dei presidenti del Parlamento europeo, composta dal presidente del Parlamento europeo e dai capi dei gruppi politici, che si è riunita oggi e che ha ribadito la posizione del Parlamento in merito all'accordo raggiunto con il Consiglio dell'Unione europea sul regolamento relativo al Quadro finanziario pluriennale (Qfp), il relativo Accordo interistituzionale (Aii), la relativa serie di dichiarazioni unilaterali e congiunte e il regolamento sulla condizionalità dello stato di diritto. Il Parlamento europeo ha ricordato di aver già adottato il suo parere sulla decisione sulle risorse proprie il 16 settembre, in tempo utile per consentire al Consiglio e successivamente agli Stati membri di ratificare la decisione entro la fine del 2020. "Chiediamo al Consiglio di adottare il pacchetto e di avviare il processo di ratifica il prima possibile. La leadership del Parlamento europeo deplora profondamente questo ritardo e ribadisce che gli accordi raggiunti (sia sul Qfp che sullo stato di diritto) sono chiusi e non possono in alcun modo essere riaperti. Nessuna ulteriore concessione sarà fatta da parte nostra", si legge in una nota. (Beb)