Farnesina: sottosegretario Scalfarotto domani in visita nella Repubblica di San Marino

- Inizia domani la visita ufficiale del sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto nella Repubblica di San Marino. Lo riferisce una nota della Farnesina. La visita si inserisce nel processo di rilancio in corso dei rapporti bilaterali fra Roma e il Titano, dopo l’incontro fra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il segretario di Stato Luca Beccari del 15 ottobre scorso e dopo la riunione della Commissione mista del 28 ottobre alla Farnesina, presieduta dallo stesso Scalfarotto. “Vogliamo imprimere un deciso cambio di passo alla nostra relazione”, ha dichiarato Scalfarotto, “sistematizzando e aggiornandone i numerosi dossier, collocandoli in una logica di collaborazione strategica, strutturata e costante, anche in vista del futuro accordo di associazione che San Marino sta negoziando con l’Unione Europea”. Cooperazione finanziaria, approvvigionamento energetico, comunicazioni radiotelevisive sono fra gli argomenti che verranno discussi negli incontri che il Sottosegretario avrà con le controparti sammarinesi. La cooperazione culturale sarà prioritaria, come confermato dall’inserimento nel programma della visita della firma del Programma esecutivo di cooperazione culturale e scientifica. “La mia presenza a San Marino a solo un mese dalla riunione della Commissione Mista testimonia la ferma volontà del governo italiano di avanzare rapidamente verso la risoluzione delle questioni pendenti, per poi avviare una fase di collaborazione a tutto campo, in tutti i settori di attività”, ha concluso Scalfarotto.(Com)