Calabria: Gallo, 910mila euro per potenziare e promuovere olivicoltura

- "Promuovere e potenziare il ruolo dell’olivicoltura, settore trainante dell’agricoltura regionale. È questo l’obiettivo dell’intervento sugli aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni di cui oggi è stata pubblicata la graduatoria definitiva". Lo ha comunicato in una nota la Regione Calabria. L'assessore regionale Gianluca Gallo ha affermato: "l nostro scopo è cambiare passo rispetto al passato e puntare concretamente sulla crescita della filiera olivicolo-olearia. Le risorse stanziate sono finalizzate a migliorare conoscenza e posizionamento sui mercati delle produzioni olivicole regionali di qualità, nonché le forme di aggregazione tra produttori, per rendere competitive le nostre aziende e riconoscibili i nostri prodotti, ancor più in questo momento di crisi derivante dalle conseguenze della pandemia". (segue) (Ren)