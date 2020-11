Migranti: Gentiloni si congratula con Grandi per rielezione a guida Unhcr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha inviato via Twitter i suoi auguri all'alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, per la sua rielezione, fino al 30 giugno 2023, da parte dell'assemblea generale delle Nazioni Unite. Grandi ha scritto su Twitter di essere "onorato e grato al segretario generale Antonio Guterres per il suo sostegno". "I miei colleghi dell'Unhcr", l'agenzia delle Nazioni Unite per la gestione dei rifugiati, "e io continueremo a lavorare sodo con i rifugiati, gli sfollati, gli apolidi in tutto il mondo". (Beb)