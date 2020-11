Paraguay: sequestro Denis, forze speciali confermano uccisione di tre membri dell'Epp (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente Mario Abdo Benitez non sembra tuttavia disposto a cedere alle richieste dell'Epp né a quelle della famiglia che aveva chiesto di liberare la zona per poter favorire il contatto con i rapitori. Un contingente di 434 soldati dell'esercito e 350 membri delle forze dell'ordine è stato infatti inviato a rinforzo dell'operazione delle Forze di azione congiunta (Ftc) nell'area del sequestro, tra i dipartimenti di Amambay e Concepcion, a nord-ovest del paese. Il portavoce della Ftc, tenente colonnello Luis Apesteguia, ha dichiarato per parte sua che le operazioni di ricerca continueranno senza sosta. Ai rinforzi di truppe si aggiungono anche quelli di mezzi, con un elicottero, due veicoli blindati, 12 camion e 19 jeep aggiuntivi. (Abu)