Regno Unito: Johnson annuncia nuovo sistema a 3 livelli di restrizione a partire dal 2 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha confermato oggi la fine del lockdown nazionale in Inghilterra prevista per il 2 dicembre, ed ha annunciato che un nuovo sistema di restrizioni anti-Covid a tre livelli sarà introdotto a partire da allora. Secondo quanto annunciato dal primo ministro, tra le attività che dovrebbero riaprire, compatibilmente con le restrizioni imposte dal nuovo sistema, ci saranno anche palestre e parrucchieri. Il primo ministro ha presentato il "Piano Invernale" messo a punto dal governo questo pomeriggio alla Camera dei comuni, il quale dovrebbe prevedere la ripresa degli sport all'aperto e, per la prima volta da marzo, anche la riammissione di un numero ristretto di tifosi negli stadi inglesi situati nelle aree a minor rischio di contagio. Pub e ristoranti invece potranno riaprire nelle aree a livello 1 e 2, mentre saranno soggetti ad un regime di "solo asporto" nelle aree di livello 3. Le restrizioni saranno riviste con cadenza quindicinale, ha aggiunto Johnson.(Rel)