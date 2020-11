Iraq: premier curdo Barzani invita investitori stranieri a operare in Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, ha annunciato oggi che le porte della regione sono aperte a investitori, statunitensi e non. Barzani lo ha affermato aprendo in formato virtuale la conferenza Usa-Kurdistan per incoraggiare gli investimenti nella regione nel periodo successivo alla pandemia di Covid-19. “Il governo regionale ha offerto numerose agevolazioni all’ingresso delle compagnie di investimento nella Regione”, ha detto il premier curdo. “L’aumento dei progetti di investimento fornirà opportunità lavorative”, ha aggiunto Barzani, indicando che il Kurdistan è “la regione più sicura dell’Iraq, ed è un ambiente adatto ad attrarre compagnie statunitensi e straniere”. “Il mio governo”, ha proseguito il premier curdo, sta lavorando per permettere agli investitori di “completare le misure necessarie” in modo più rapido e più semplice, “dalla registrazione delle imprese alle normative sui visti e sui permessi”. (Res)