Albania: presidente parlamento Ruci a colloquio con rappresentante Osce Del Monaco

- Il presidente del parlamento albanese Gramoz Ruci ha ricevuto oggi il rappresentante dell'Osce a Tirana, l'ambasciatore Vincenzo Del Monaco. Ruci, secondo la stampa locale, si è congratulato con Del Monaco per il nuovo incarico e ha evidenziato la cooperazione molto positiva tra il parlamento albanese e la rappresentanza dell'Osce nel paese. "La rappresentanza Osce ha fatto un buon lavoro nel corso degli anni a sostegno delle riforme comprensive e dell'agenda per la modernizzazione della società albanese", ha dichiarato Ruci evidenziando in particolare i progressi nel rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto, nella riforma elettorale e della giustizia. "Abbiamo raggiunto il miglior consenso possibile ed ora la commissione elettorale centrale sta continuando a lavorare normalmente", ha dichiarato Ruci in riferimento all'accordo sugli emendamenti alla legge elettorale. Nei giorni scorsi l'ambasciatore Del Monaco ha avuto incontri bilaterali anche con il presidente Ilir Meta e con il premier Edi Rama (Alt)