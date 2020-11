Enea: formalmente in carica nuovo Cda, Federico Testa presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la registrazione della Corte dei Conti, entra formalmente in carica il nuovo Consiglio di amministrazione dell'Enea, composto dal presidente, professor Federico Testa (in rappresentanza del ministero dello Sviluppo economico) e dai consiglieri Tullio Berlenghi (in rappresentanza del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e Giovanni Giuliano (eletto dai ricercatori e tecnologi Enea). I tre componenti resteranno in carica quattro anni a partire dal 21 settembre 2020, data di pubblicazione del decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Ambiente. Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa di Enea. (Com)