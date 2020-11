Cina-Italia: inaugurata a Chongqing Settimana della cucina italiana nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta questa sera presso il Niccolo Hotel di Chongqing la cerimonia ufficiale di inaugurazione della Settimana della cucina italiana nel mondo 2020. Lo rende noto il consolato italiano a Chongqing in un comunicato stampa. L'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, mira a valorizzare la ricca tradizione eno-gastronomica italiana attraverso eventi e attività promozionali di vario genere realizzati dalla rete diplomatico-consolare della Farnesina, in collaborazione con gli attori pubblici e privati che rappresentano la cucina italiana, in oltre 100 paesi del mondo. "La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo è divenuta ormai un appuntamento fisso per promuovere una delle eccellenze del Made in Italy nel mondo", ha affermato nel suo discorso di apertura il Console Generale d’Italia a Chongqing Guido Bilancini, che ha poi sottolineato come l’interesse del pubblico cinese verso il cibo italiano sia in costante aumento e contribuirà sempre più a rafforzare i rapporti bilaterali sino-italiani in ambito culturale e non solo. “L’edizione 2020”, ha proseguito il Console, “assume un valore ancora più importante perché cade nell’anno in cui Italia e Cina festeggiano il cinquantenario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche”. (segue) (Cip)