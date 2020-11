Grecia: Associazione medici ospedalieri, terza ondata Covid dopo natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia dovrà affrontare una terza ondata di pandemia di coronavirus dopo il periodo delle feste natalizie. Lo ha detto la presidente dell'Associazione dei medici ospedalieri di Atene e del Pireo (Einap), Matina Pagoni, in un’intervista all’emittente radiofonica “Skia”. "Abbiamo a che fare con un gran numero di casi e più di 3mila pazienti sono stati ricoverati, mentre il numero di pazienti intubati e vittime è in costante aumento", ha spiegato Pagoni. "La terza ondata arriverà dopo Natale e potrebbe essere ancora più difficile e stiamo ancora discutendo sul motivo per cui le persone non dovrebbero celebrare insieme la vigilia di Natale", ha aggiunto. La Grecia ha registrato oggi 1.388 nuovi casi di coronavirus e 84 decessi. Il numero di pazienti in terapia intensiva è salito dai 540 di domenia ai 549 di oggi. (segue) (Gra)