Grecia: Associazione medici ospedalieri, terza ondata Covid dopo natale (2)

- Le autorità della Grecia prevedono di vaccinare oltre 2 milioni di persone al mese contro il coronavirus una volta che il vaccino sarà disponibile, come annunciato lo scorso 18 novembre il ministro della Salute Vassals Kikilias. "La vaccinazione verrà effettuata su appuntamento, per renderla ordinata", ha detto Kikilias presentando alla stampa il piano del governo per la vaccinazione, aggiungendo che i cittadini potranno prenotare un appuntamento inviando un sms, online o tramite un call center. Le vaccinazioni verranno effettuate in 1.018 centri sanitari in tutta la Grecia, con priorità data al personale medico e alle fasce più vulnerabili. "Stimiamo che ogni cittadino avrà bisogno di 10 minuti per essere vaccinato", ha chiarito. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis in precedenza ha annunciato che i vaccini Covid-19 saranno gratuiti. (segue) (Gra)