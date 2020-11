Grecia: Associazione medici ospedalieri, terza ondata Covid dopo natale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 16 novembre è entrata in vigore la nuova misura del governo greco per contenere la diffusione del Covid-19 di chiusura delle scuole primarie e gli asili del Paese. Secondo quanto spiegato dalla ministra dell'Istruzione di Atene, Niki Kerameus, tale misura sarà valida per le due settimane successiva dalla sua entrata in vigore. I bambini coinvolti da questa misura, ha spiegato la ministra, seguiranno in parte delle lezioni online ed in parte saranno chiamati a seguire i canali televisivi predisposti appositamente per garantire l'istruzione dei minori. (segue) (Gra)