Grecia: Associazione medici ospedalieri, terza ondata Covid dopo natale (5)

- La decisione del governo greco di imporre una nuova serrata di tre settimane per arginare l'aumento dei contagi da coronavirus è stato necessario "per evitare una crisi peggiore", ha spiegato in precedenza il portavoce del governo di Atene, Stelios Petsas, in conferenza stampa. Petsas ha detto che le restrizioni alla circolazione erano necessarie in quanto l'obiettivo delle autorità è "salvare vite umane e impedire che il sistema sanitario diventasse troppo saturo". Il portavoce del governo ha inoltre affermato che piegare la curva epidemiologica creerà le condizioni per un "periodo natalizio più normale" per le imprese e per i consumatori. (segue) (Gra)