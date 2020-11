Grecia: Associazione medici ospedalieri, terza ondata Covid dopo natale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsotakis ha annunciato una serrata a livello nazionale di tre settimane a partire dal 7 novembre, nel tentativo di contrastare la curva dei contagi nel Paese e l'aumento dei pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva. Si tratta del secondo blocco totale delle attività dall'inizio della pandemia. Chiusi tutti i negozi al dettaglio e gli spostamenti tra le regioni sono vietati, mentre le autorità hanno reintrodotto un sistema che obbliga i cittadini a inviare messaggi di testo (Sms) a un numero del governo per uscire di casa per lavorare, fare acquisti, visitare un medico o fare esercizio fisico. Le scuole secondarie sono chiuse ed è stata introdotta la didattica a distanza mentre gli asili e le scuole primarie restano aperti. "Ancora una volta, scelgo di prendere misure prima piuttosto che dopo", ha detto in precedenza Mitsotakis in un discorso televisivo alla nazione. Il capo del governo di Atene ha affermato che l'aumento di nuovi casi negli ultimi cinque giorni lo "costringe" a prendere misure ora, invece di aspettare di vedere se le restrizioni annunciate dall'esecutivo nei giorni scorsi funzioneranno. "Se il governo aspettasse e le misure attuali non funzionassero, la pressione sugli ospedali sarebbe insopportabile", ha spiegato. (segue) (Gra)