Grecia: Associazione medici ospedalieri, terza ondata Covid dopo natale (7)

- Il governo greco ha annunciato inoltre un pacchetto da 3,3 miliardi di euro di misure di sostegno aggiuntive per imprese e lavoratori colpiti dall'introduzione della seconda serrata annunciata dal premier Kyriakos Mitsotakis. Queste misure includono un sostegno finanziario una tantum di 800 euro per i lavoratori in cassa integrazione nel mese di novembre, l'ampliamento di un quarto round di prestiti statali alle imprese per il valore di un miliardo di euro, la restituzione immediata ai proprietari di immobili per la riduzione obbligatoria degli affitti, estendendo di due mesi l'indennità di disoccupazione e offrendo un sostegno finanziario di 400 euro a 130mila disoccupati di lungo periodo. Presentando le misure, il ministro delle Finanze, Christos Staikouras, ha anche annunciato un nuovo piano per estendere il pagamento degli assegni bancari. Il ministro ha detto che il governo è in costante stato di "guerra", reagendo rapidamente e in modo sicuro proteggendo le munizioni necessarie per questa battaglia. Il ministro ha anche osservato che, sebbene le misure fiscali adottate in Europa per fronteggiare l'impatto della pandemia abbiano raggiunto in media il 4 per cento del Pil nel 2020, in Grecia queste misure hanno già superato il 6 per cento del Pil. (Gra)