Pa: dipartimento Funzione pubblica sempre più social

- Da oggi il dipartimento della Funzione pubblica si apre in modo più ampio e attivo ai nuovi canali di informazione e comunicazione. Grazie anche all’impulso del ministro per la Pubblica amministrazione, il dipartimento approda ufficialmente sulle piattaforme Telegram e Linkedin affiancando l’account istituzionale già attivo di Twitter. Lo si legge sul sito web della Funzione pubblica. Il rapporto tra la Pa e i cittadini è cambiato. L’informazione attraverso il sito web istituzionale da sola non può più rispondere alle molteplici esigenze che una società sempre più telematica e informatizzata ci propone. E' nostro compito interpretare e rispondere al meglio a questi nuovi bisogni anche nelle forme, nei tempi e nel "mood" di una comunicazione pubblica sempre più "social". (segue) (Rin)