Pa: dipartimento Funzione pubblica sempre più social (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo spirito avviene il cambio di passo del dipartimento verso i nuovi canali attivati: assicurare una presenza istituzionale declinata adeguatamente nei nuovi media in funzione di una informazione veloce ed efficace. Essi rappresentano una grande opportunità per la Pa, il cui compito, oltre che dovere, non è solo informare e comunicare in maniera efficace, ma soprattutto costruire una relazione di fiducia, "aperta" e basata sulla conoscenza dei valori e delle opinioni espressi in modo libero. Per far parte di questa azione e di questo programma, basta un clic sulle icone Twitter, Telegram e LinkedIn presenti nella testata della home del sito. (Rin)