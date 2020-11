Portogallo: premier Costa, confidiamo "grande esperienza" Merkel per ratifica Piano ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo spera che la "grande esperienza" della cancelliera tedesca Angela Merkel, attualmente alla guida del Consiglio dell'Unione europea, sia sufficiente per risolvere il tentativo di blocco della ratifica del Quadro finanziario pluriennale e del Fondo per la ripresa da parte di Ungheria, Polonia e Slovenia approvato nel luglio scorso a Bruxelles. Lo ha affermato oggi il primo ministro portoghese, Antonio Costa, nel corso di una conferenza stampa presso l'Università Cattolica di Lisbona in vista del passaggio di consegna della presidenza di turno europea con la Germania a partire dal primo gennaio 2021. Il premier ha evidenziato come il rilancio delle relazioni transatlantiche con gli Stati Uniti dopo la vittoria del presidente Joe Biden sarà uno dei punti cardine della presidenza portoghese. "Speriamo che il quadro delle relazioni sia più favorevole, meno conflittuale e che permetta di riprendere un dialogo assolutamente indispensabile", ha evidenziato Costa. Un altro dei nodi cruciali sarà poi la negoziazione sulla Brexit in cui la differenza si giocherà tra un'uscita "meno traumatica" ed una "drammatica" che fino a questo momento "non non è ancora del tutto chiaro".(Spm)