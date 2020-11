Digitale: Gubitosi (Tim), serve una formazione che recuperi anche chi rimane indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della formazione si nota un trend molto chiaro: le competenze informatiche, che un tempo erano proprie di una specifica parte della popolazione, diventeranno competenze digitali di base. Così l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, intervenuto oggi al webinar “Formare i giovani al lavoro del futuro” organizzato nel quadro della terza edizione dei Dialoghi italo-francesi per l’Europa, iniziativa promossa dalla Luiss Guido Carli e da Sciences Po in collaborazione con The European House – Ambrosetti. “Una limitata propensione agli strumenti tecnologici potrebbe diventare negli anni una causa di esclusione sociale: su questo fronte l’impegno di Tim è altissimo con Operazione Risorgimento Digitale, che vuole aiutare chi si trova in una condizione di divario digitale a superarla”, ha detto, sottolineando la necessità di immaginare una “formazione permanente, che continui e recuperi anche chi rimane indietro”. Un discorso che, ha continuato l’Ad, vale anche per il mondo del lavoro. “La rivoluzione dei dati, del cloud e dell’intelligenza artificiale cambierà molto le professioni, che poco a poco avranno tutte una componente tecnologica: alla luce di ciò, sarà necessario cambiare la composizione dei corsi universitari “, ha aggiunto, sottolineando la crescente importanza dei dati. (Ems)