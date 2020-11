Russia: presentata legge per innalzamento multe per disobbedienza a forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Duma di Stato della Federazione Russa è stato presentato un disegno di legge per aumentare le multe per disobbedienza alle forze dell'ordine. Autore del disegno di legge è Dmitrij Vjatkin (Russia Unita), primo vicepresidente della commissione per lo sviluppo della società civile. Il deputato propone di aumentare il massimo delle sanzioni da mille a tremila rubli (da 11 a 33 euro al cambio attuale). In caso di ripetute violazioni le sanzioni potranno raggiungere i 20 mila rubli (220 euro). Il reddito medio del paese si aggira intorno all'equivalente di 600 euro mensili. Si propone inoltre di introdurre sanzioni pecuniarie per la violazione delle procedura di finanziamento di azioni di massa e per l'uso illegale di segni distintivi mediatici. Secondo il deputato, l'attuale multa per disobbedienza alle forze di sicurezza "non corrisponde al grado di potenziale pericolo degli atti in questione". (Rum)