Lavoro: Ciacciarelli (Lega Lazio), Zingaretti alle parole faccia seguire i fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore Zingaretti alle parole faccia seguire i fatti. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega) "Il governo regionale dice di voler puntare sulle politiche attive del lavoro. Bene, direi finalmente, sono due anni e mezzo che sto chiedendo alla Giunta Zingaretti di muoversi in tal senso - sostiene Ciacciarelli -. Apprezzo dunque la volontà posta in essere dall'amministrazione regionale ma dalle parole si passi ai fatti con celerità. Sono anni che chiedo a Zingaretti di convocare un tavolo con i vertici Fca e le parti sociali, per condividere un piano di interventi volti a salvaguardare l'occupazione. Parlo di Fca perché Cassino Plant è lo stabilimento più importante del basso Lazio, ma, naturalmente gli interventi vanno estesi a tutte le aziende che operano nel Lazio e danno lavoro a tanti cittadini. A causa dell'emergenza Coronavirus, infatti, le aziende continuano inevitabilmente a fare ricorso agli ammortizzatori sociali come strumento di contenimento dei costi e di gestione delle attività produttive e dei servizi. Sono circa 600 mila i lavoratori subordinati che nel Lazio sono stati sospesi con causale Covid. La Regione deve dimostrare di essere sul pezzo, e di saper affrontare i cambiamenti in atto, tutelando l'occupazione", conclude Ciacciarelli.(Com)