Iran: in 7 mesi 3,8 miliardi di dollari di investimenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha attratto nei mesi compresi fra il 20 marzo e il 21 ottobre (primi sette dell’anno iraniano corrente) investimenti esteri per circa 3,8 miliardi di dollari. Sono cifre riferite dal ministro delle Finanze e degli Affari economici di Teheran, Farhad Dejpasand. Gli investimenti attratti dovrebbero essere spesi, secondo il ministro, in vari progetti durante l’anno in corso e l’anno prossimo. Allo scopo di realizzare il motto “aumento della produzione”, ha aggiunto il ministro, il governo dovrebbe incoraggiare gli investimenti nell’area e incentivare l'attività del settore produttivo. Dejpasand, ripreso dal quotidiano “Tehran Times”, ha sottolineato l’importanza del nuovo sistema introdotto dal governo per avviare attività economiche, che permette oggi di fare “in 73 ore” quello che una volta avrebbe richiesto “73 giorni”. Per dare concretezza al progetto governativo sulla produzione occorrerà, ha detto il ministro, un investimento compreso fra i 166 e i 238 miliardi di dollari, e attrarre investimenti esteri può avere un ruolo significativo al riguardo.(Res)