Sicilia: Musumeci, al via dopo trent'anni pulizia fondali del porto Ognina a Catania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musumeci ha aggiunto: "Questa operazione, condotta attraverso l'assessorato alle Infrastrutture, rientra nel più ampio Piano di rilancio della portualità che il mio governo sta portando avanti dal valore di ben 112 milioni di euro, fra fondi stanziati, fondi già spesi e cantieri in fase di avvio". Dunque è intervento l'assessore regionale Falcone che ha dichiarato: "Raccogliendo le aspettative di cittadini e pescatori di Catania il governo Musumeci mantiene oggi l'impegno sul porticciolo di Ognina, una perla della città che merita di essere ben manutenuto e rilanciato. Stiamo, infatti, già programmando un ulteriore intervento da circa un milione di euro per il complessivo risanamento di fondali e infrastruttura, così come abbiamo già fatto in altri porti della Sicilia. Puntiamo a estendere ancora tali interventi, col supporto delle strutture tecniche della Regione". (Ren)