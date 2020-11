Nato: Stoltenberg, Alleanza crei opportunità di discussione politica e soluzione diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato può creare l'opportunità per discussioni politiche e soluzioni diplomatiche per affrontare le controversie. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel suo discorso alla 66ma sessione annuale dell'Assemblea parlamentare della Nato in cui ha spiegato gli obiettivi della iniziativa Nato 2030 per rendere l'Alleanza più forte. "La seconda priorità della Nato 2030 è rafforzare la Nato come alleanza politica", ha ricordato. "La Nato è l'unico luogo in cui i paesi dell'Europa e del Nord America si incontrano ogni giorno. Dobbiamo basarci su questo e utilizzare la Nato ancora di più come forum per discussioni franche, su un'ampia gamma di questioni di sicurezza: dalla Russia al Medio Oriente" passando per gli "impatti sulla sicurezza di una Cina in ascesa, il cambiamento climatico e il controllo degli armamenti". (segue) (Beb)