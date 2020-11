Nato: Stoltenberg, Alleanza crei opportunità di discussione politica e soluzione diplomatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affinché la Nato diventi politicamente più forte, "dobbiamo continuare a riconoscere che sì, abbiamo le nostre differenze", in passato come adesso. "Dobbiamo continuare ad affrontare francamente eventuali divergenze, come alleati e come amici. Questo è ciò che abbiamo fatto, ad esempio, nel Mediterraneo orientale", ha detto ricordando che la Nato ha fornito la piattaforma per l'incontro tra Grecia e Turchia e ha stabilito un meccanismo militare di de-conflitto, annullando "alcune esercitazioni militari programmate" e prevenendo incidenti pericolosi nel Mediterraneo orientale. La Nato, per Stoltenberg, "può creare l'opportunità per discussioni politiche e soluzioni diplomatiche per affrontare le controversie sottostanti" senza mai dimenticare che "ciò che ci unisce è più forte di ciò che ci divide". (Beb)