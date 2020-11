Covid: Arabia Saudita, vaccinazione sarà gratuita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vaccinazione contro il Covid-19 in Arabia Saudita sarà gratuita. Lo ha annunciato il ministero della Salute saudita in un comunicato stampa. "Il vaccino contro il coronavirus sarà disponibile gratuitamente per tutti nel regno", si legge nella nota. Il ministero della Salute saudita ha anche espresso la speranza che i vaccini contro il Covid-19 potranno coprire circa i 70 per cento della popolazione saudita (33,7 milioni in base agli ultimi rilevamenti del 2018) entro la fine del 2021. In precedenza, il direttore generale del King Salman Center for Humanitarian Work, Abdullah al Rabia, aveva dichiarato ai giornalisti che il regno si aspetta di essere tra i primi Paesi a ricevere il vaccino contro il coronavirus. Secondo il Ministero della Salute dell'Arabia Saudita, il numero totale di casi di Covid-19 nel regno ha raggiunto quota 355.489, di cui 343.816 persone sono guarite, mentre i decessi dall’inizio della pandemia ammontano a 5.796.(Res)