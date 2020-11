Formazione: Gubitosi (Tim), prendersi cura di scuola e università per futuro dei nostri figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo abituarci a pensare in digitale, e per questo è fondamentale intervenire sulla formazione per costruire il mindset degli studenti. Così l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, intervenuto oggi al webinar “Formare i giovani al lavoro del futuro” organizzato nel quadro della terza edizione dei Dialoghi italo-francesi per l’Europa, iniziativa promossa dalla Luiss Guido Carli e da Sciences Po in collaborazione con The European House – Ambrosetti. “Viviamo in un’epoca in cui le competenze vanno costantemente aggiornate, e in cui la data di scadenza delle nostre abilità si accorcia e va tenuta sotto controllo: il mercato è interessato da costanti cambiamenti, e le nozioni apprese a scuola e all’università possono essere superate in pochi anni”, ha detto. Parlando poi delle novità rappresentate dallo smart working e dalla didattica a distanza, l’Ad ha affermato che “la perdita diffusa del luogo non porterà alla scomparsa di scuole e università, che anzi diventeranno luoghi di aggregazione ancora più importanti; così come nel mondo del lavoro, dove gli uffici non scompariranno ma saranno semplicemente ridimensionati”. Prendersi cura del futuro dei nostri figli, ha concluso, passerà per prendersi cura della scuola e dell’università. (Ems)