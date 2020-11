5G: Ferigo (Inwit), facciamo da apripista, presentato piano da 600 milioni di investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi facciamo da apripista: cerchiamo di anticipare con le infrastrutture quella che è la venuta del nuovo mondo". Lo ha sottolineato l'amministratore delegato di Inwit, Giovanni Ferigo, intervenendo all'evento in streaming “Futuro in comune: l’infrastruttura 5G per la digitalizzazione del Paese”. "Abbiamo presentato il nuovo piano industriale. È stato approvato. Abbiamo messo delle cifre importanti: ci sono 600 milioni di investimenti in tre anni che servono proprio ad abilitare l’ecosistema del 5G tramite delle torri, delle small cell, dei Das, e anche la fibra ottica che spesso e volentieri è assolutamente necessaria. Siamo un’azienda sana, le crescite sono importanti", ha sottolineato Ferigo, e questo "proprio perché crediamo che questo mondo arriverà per cambiarci un po’ la vita".(Rin)