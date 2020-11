© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla vicenda dello sfratto dell'Istituto storico italiano per il Medioevo la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a quanto si apprende si è attivata per bloccare lo sfratto come da provvedimento della Sovrintendenza capitolina. Raggi ha chiesto agli uffici di bloccare gli effetti dell'atto prodotto dalla Sovrintendenza. Il tema è trattato dai dipartimenti Cultura e Patrimonio. (Rer)