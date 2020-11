Speciale infrastrutture: Ice, il 26 novembre webinar su Giga Projects

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ice Agenzia, in collaborazione con il ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita (Misa), organizza un webinar il 26 novembre 2020 dalle 11 per presentare le nuove opportunità offerte dal piano di sviluppo Vison 2030, e in particolare dai Giga Projects. Lo riferisce Ice sul proprio sito internet. Questi ultimi riguardano la costruzione ex novo di ampie città, parchi divertimento e resort destinate a soddisfare le richieste delle nuove generazioni Saudite in fatto di turismo di lusso, ricerca scientifica, attività ricreative e benessere. L’Arabia Saudita intende mettere considerevoli investimenti negli ambiziosi progetti di Neom, Red Sea Project, Amaala e Qiddiya, inquadrati nell’ambito del Programma Vision 2030. Sussistono interessanti opportunità per aziende italiane attive nei settori seguenti: infrastrutture; costruzioni; materiali edili; mobili; design; energie rinnovabili; tecnologie innovative. Nella prospettiva di assicurare l’accesso di partecipanti italiani ai singoli progetti, il webinar si propone di illustrare le ampie opportunità di investimento in Arabia Saudita, sia per singole aziende italiane dotate di consolidata esperienza nei settori suddetti che per raggruppamenti di imprese. (Res)