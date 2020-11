Speciale infrastrutture: Campidoglio, rinnovata illuminazione pubblica su ponte Nomentano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati completati i lavori di ripristino e adeguamento degli impianti di illuminazione con tecnologia a led sul ponte Nomentano sul Fiume Aniene, a passaggio pedonale, nel III Municipio. Lo comunica in una nota il Campidoglio. Prosegue il piano di potenziamento e ammodernamento della rete di illuminazione pubblica e monumentale in città avviato da Roma Capitale con Acea - prosegue la nota -. Il dipartimento Lavori pubblici ha coordinato le operazioni di sostituzione e riavvio degli impianti con il ripristino di otto punti luce che illuminano il passaggio dei pedoni e la trasformazione alla nuova tecnologia a led. "Con questo intervento - spiega la sindaca di Roma Virginia Raggi -, pensato anche per migliorare la sicurezza dei pedoni che attraversano il ponte Nomentano, prosegue il percorso virtuoso che stiamo portando avanti con Acea per dare luce nuova e rinnovata bellezza al patrimonio artistico della nostra città". (Com)