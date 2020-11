Speciale infrastrutture: riconoscimento facciale nelle stazioni della metropolitana di Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Dubai ha istituito un sistema per proteggere il settore dei trasporti pubblici dell'emirato. Lo ha detto un funzionario a “Gulf News”. Obaid Al Hathboor, direttore del dipartimento per la sicurezza dei trasporti a Dubai, ha affermato che la polizia è pronta a introdurre un sistema di riconoscimento facciale sui trasporti pubblici per garantire maggiore sicurezza a pendolari e residenti. La tecnologia viene introdotta mentre il paese si prepara ad ospitare l'Expo 2020 di Dubai il prossimo anno. (Res)