Ue: Gubitosi (Tim), obiettivi fissati, ora trovare maniera migliore di spendere i fondi

- I legislatori italiano ed europeo si sono già dati l’obiettivo di sviluppare la formazione e le competenze: ora si tratta di trovare la maniera più intelligente di spendere i fondi del Next Generation Eu. Così l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, intervenuto oggi al webinar “Formare i giovani al lavoro del futuro” organizzato nel quadro della terza edizione dei Dialoghi italo-francesi per l’Europa, iniziativa promossa dalla Luiss Guido Carli e da Sciences Po in collaborazione con The European House – Ambrosetti. Tra le componenti digitali su cui investire l’Ad ha incluso la connettività, il 5G, il cloud, l’internet of things e la sicurezza cyber, sottolineando la necessità di sviluppare “programmi di formazione a tutti i livelli” e “pensare ad investimenti mirati per spendere al meglio il budget che abbiamo a disposizione”. (Ems)