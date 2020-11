Speciale energia: Terna, 85 milioni per nuovo collegamento “invisibile” tra Italia ed Austria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna investe 85 milioni di euro per collegare Italia e Austria: la società che gestisce la rete elettrica nazionale ha avviato i lavori per la realizzazione di una nuova infrastruttura strategica in ambito europeo che aumenterà l’affidabilità e la sicurezza degli scambi di energia tra i due paesi con importanti benefici per la collettività. Stando al relativo comunicato stampa, l’investimento prevede la costruzione di una linea elettrica a 220 chilovolt che congiungerà la stazione di Glorenza, in Alto Adige, con quella austriaca di Nauders, attraverso un cavo di 28 chilometri “invisibile” in quanto completamente interrato e quindi con ridotto impatto paesaggistico. Terna, in coordinamento con il gestore di rete austriaco Apg, ha aperto i cantieri che coinvolgeranno diverse imprese specializzate per una durata di circa due anni: un intervento che, prosegue la nota, conferma il ruolo di Terna quale regista della transizione energetica e motore della crescita economica a beneficio del sistema elettrico e della ripresa del paese. Il progetto consentirà a Italia e Austria di aumentare la capacità di interscambio elettrico di 300 megawatt, raddoppiando quella attuale: grazie all’interconnessione, inoltre, sarà possibile integrare maggiormente le risorse rinnovabili e migliorare l’efficienza e l’affidabilità della rete elettrica, con conseguente incremento della qualità e della continuità della fornitura. (Com)