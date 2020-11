Speciale energia: Algeria, previsto calo del 4,7 per cento delle esportazioni di gas nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 le esportazioni di gas dell’Algeria dovrebbero diminuire del 4,5 per cento, attestandosi intorno ai 41 miliardi di metri cubi, in calo rispetto ai 43 miliardi di metri cubi del 2019. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia algerino, Abdelmadjid Attar, che ha imputato il calo alla riduzione della domanda in Europa e alla concorrenza degli Stati Uniti. Citato dal quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”, il ministro algerino ha sottolineato che i ricavi derivanti dall’esportazione di petrolio e gas hanno raggiunto i 33 miliardi di dollari nel 2019 e si prevede che raggiungeranno i 23 miliardi di dollari nel 2020. Per quanto riguarda i dati a consuntivo, nei primi nove mesi dell’anno i ricavi derivanti dalle esportazioni di petrolio e gas sono calati del 41 per cento, a 14,6 miliardi di dollari, rispetto ai 25 miliardi dello stesso periodo del 2019. Il calo, secondo Attar, è imputabile alla diminuzione del 14 per cento delle esportazioni di idrocarburi nei primi nove mesi del 2020, a causa delle conseguenze della pandemia di Covid-19 e del crollo dei prezzi del petrolio che nel mese di settembre ha toccato i 41 dollari al barile, rispetto ai 65 dollari dello stesso mese del 2019, una differenza di ben 24 dollari. (Res)