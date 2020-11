© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una milizia armata ha preso d'assalto oggi la sede della compagnia petrolifera National Oil Corporation (Noc) nel centro di Tripoli. Lo riferiscono i media libici, secondo i quali l'episodio potrebbe essere legato allo scontro in atto tra la Noc e la Banca centrale sui proventi petroliferi libici. Sono stati uditi colpi d'arma da fuoco in via Zawiya ed è stata evacuata per questo la sede della Posta centrale. (Lit)