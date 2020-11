Violenza donne: Cgil Cisl e Uil Milano, al Gratosoglio una panchina rossa simbolo dell'impegno di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il periodo del lockdown è stato un momento terribile per le donne vittime di violenza: il numero di chiamate al numero verde 1522 è più che raddoppiato. Questi sono i dati elaborati dall'Istat che parla di un incremento delle chiamate pari al 119 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Alla luce di questi dati, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, come negli ultimi anni, Cgil, Cisl e Uil di Milano hanno promosso una iniziativa in una periferia milanese: è stata posizionata una panchina dipinta di rosso nei giardinetti pubblici di via dell'Arcadia in zona Gratosoglio, nel Municipio 5” lo comunicano i sindacati in una nota. “Con questa iniziativa il sindacato confederale unitario conferma il suo impegno in favore delle donne e per l'eliminazione del fenomeno della violenza. La panchina, su cui sono stati riportati il numero verde 1522 del telefono antiviolenza e stalking (attivo 24 ore 24) e la scritta 'Non sei sola', rimarrà ora alla cittadinanza, quale simbolo dell'impegno di tutti, uomini e donne, per l'eliminazione della violenza sulle donne. Il 24 novembre sulle pagine social delle tre Organizzazioni Sindacali sarà pubblicato il video-racconto dell’iniziativa” si legge nel comunicato. (Com)