M5s: Taverna, Stati generali lo dimostrano, democrazia dal basso è possibile

- La vicepresidente del Senato Paola Taverna, del Movimento cinque stelle, osserva: "In questi mesi abbiamo lavorato con grande passione e partecipazione su temi, idee e principi che tracceranno la traiettoria del Movimento cinque stelle e del Paese. Sono state raccolte delle proposte comuni che partono dalla base - continua la parlamentare su Facebook -, che è il vero motore del Movimento. Abbiamo dimostrato che la democrazia dal basso, tanto auspicata, può essere resa possibile. Continuiamo a lavorare con ancora più fervore per far sì che siano i cittadini a decidere del futuro di questo Paese". (Rin)