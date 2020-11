Antimafia: Lamorgese, soddisfazione per operazione a Catania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso soddisfazione per l'operazione antimafia di questa mattina a Catania, condotta dal Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri della città etnea, supportato da alcuni reparti specializzati, e coordinata dalla locale direzione distrettuale Antimafia, sottolineando che "l'intensa attività investigativa ha consentito di smantellare una ampia e ramificata rete di piazze di spaccio che alimentava i profitti illeciti di organizzazioni criminali e mafiose". La titolare del Viminale - riferisce una nota del ministero dell'interno - ha ringraziato le Forze dell'ordine per l'impegno senza sosta e la capacità operativa, ribadendo che "prosegue con determinazione, anche in questa difficile fase emergenziale, l'azione di contrasto al traffico di droga sia sul piano della repressione che su quello della prevenzione e del controllo del territorio, a salvaguardia della legalità e della sicurezza dei cittadini".(Com)