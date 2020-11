Frosinone: da Consiglio provinciale ok a nuova stazione unica appaltante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli argomenti affrontati nella seduta del Consiglio provinciale di Frosinone anche le imposte. Su questo fronte, invece, "restano invariate - continua la nota - anche per l'anno 2021 le tariffe su Rc Auto (Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile) e Ipt (Imposta provinciale di trascrizione) come anche l'addizionale provinciale Tarsu". Tra gli altri punti approvati nella seduta anche il bilancio consolidato relativo all'anno 2019 con le Società ricomprese nel perimetro di consolidamento del gruppo amministrazione pubblica della provincia. Votata all'unanimità la mozione, a firma del presidente Antonio Pompeo e della consigliera provinciale Stefania Furtivo, relativa all'adesione al progetto del Comune di Castro Dei Volsci contro la violenza di genere. "Nello specifico - si legge nella nota della Provincia di Frosinone - il Consiglio, esprimendo la volontà della Provincia - in quanto Ente di coordinamento del territorio come stabilisce la Legge 56/2014 - di mettere in atto, in collaborazione con tutte le istituzioni locali, ogni azione necessaria sotto il profilo sociale, culturale e formativo, finalizzata al contrasto della violenza di genere e all'affermazione delle pari opportunità e dei diritti umani in generale, ha approvato la mozione che prevede di dotare ogni comune del territorio di una targa recante la dicitura 'Comune contro ogni forma di violenza'. Inoltre stabilisce che la Provincia, di concerto con il Comune di Castro dei Volsci e con il coinvolgimento della Consulta delle elette e della Consigliera di parità provinciale, organizzi una giornata dedicata al monumento della Mamma Ciociara". (segue) (Rer)