Frosinone: da Consiglio provinciale ok a nuova stazione unica appaltante (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio ha proceduto anche alla presa d'atto delle dimissioni del consigliere Gianluigi Ferretti della lista "Per la Provincia di Frosinone" e proceduto alla surroga, proclamando eletta la consigliera Rossana Carnevale. Infine, su proposta del vicepresidente Luigi Vacana, il Consiglio, all'unanimità, ha dato il via libera alla costituente Consulta provinciale per le disabilità, un luogo d'incontro nato dal basso che sta raccogliendo l'adesione di associazioni, volontari e strutture impegnati in questo ambito. "In un momento in cui l'azione amministrativa deve essere concreta ed efficiente - dichiara il presidente della Provincia, Antonio Pompeo - la Provincia è impegnata a mettere in campo processi di velocizzazione e semplificazione che ne fanno un Ente sempre più al passo con i tempi. Le novità introdotte per la Stazione Unica Appaltante non solo ci consentono di adeguare lo strumento alle necessità sempre più impellenti dei Comuni, ma anche di coinvolgerli direttamente nell'ottica che ho sempre sostenuto e condivisa di Provincia intesa come Casa dei Comuni". Evidenziando anche l'impegno dell'Amministrazione provinciale nell'azione di contrasto alla violenza di genere con l'adesione al progetto di Castro dei Volsci, il presidente Pompeo ha dato il benvenuto alla consigliera provinciale Rossana Carnevale, che aumenta il novero delle donne nell'assise provinciale. (Rer)