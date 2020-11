Romania: premier Orban, nei prossimi anni 7,5 miliardi di euro nel sistema sanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Orban, "si tratta, in totale, di un investimento di quasi 7,5 miliardi di euro", che "arriva a colmare l'assenza di finanziamenti seri per l'ammodernamento del sistema sanitario, per aumentare la qualità dei servizi medici in sanità". Il premier romeno ha spiegato che i contratti di finanziamento per Bucarest saranno destinati a 22 ospedali. "Per Bucarest, oggi vengono firmati i contratti di finanziamento per 10 ospedali, in totale i contratti di finanziamento per Bucarest saranno destinati a 22 ospedali, e l'importo stanziato per dotare gli ospedali di attrezzature e altri investimenti necessari sarà di oltre 100 milioni di euro", ha detto Orban. Il primo ministro ha aggiunto che il governo prevede di costruire i 3 ospedali regionali, per i quali sono già stati firmati i contratti di finanziamento, a Iasi (nord est del paese), Craiova (sud del paese) e Cluj Napoca (centro del paese). (segue) (Rob)